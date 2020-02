Terça-feira tem alerta de temporais para todo Mato Grosso do Sul

Para Porto Murtinho, no oeste, e Selvíria, no leste, a previsão é que termômetros cheguem aos 30ºC

A previsão para esta terça-feira (11) é de tempo parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva para todo o Mato Grosso do Sul. Segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), ainda vale o aviso de “perigo” para temporais.





O nível de alerta é o penúltimo em grau de severidade e significa que em parte das cidades do Estado – 30 no total – chove até 100 milímetros com rajadas de vento de até 100 km por hora. Há “risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas”. Para o Rio de Janeiro, por exemplo, o risco hoje é de “grande perigo”, quando existe “risco de grandes alagamentos e transbordamentos de rios e deslizamentos de encostas” , explica o Inmet.





O Cemtec-MS (Centro de Monitoramento do Tempo e Clima de Mato Grosso do Sul) prevê temporais para a região centro-sul do Estado – onde estão os municípios de Campo Grande, Dourados, Nova Alvorada, Rio Brilhante e Dourados, por exemplo. A temperatura varia de 16ºC a 32ºC.





Para Campo Grande, o Inmet prevê tempo “nublado a parcialmente nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas”. Os termômetros marcam até 27ºC.





Em Naviraí, no sul do Estado, também chove, mas a máxima chega aos 29ºC. Em Pedro Gomes, do outro lado do mapa, faz 32ºC, mesmo com chuva.





Para Porto Murtinho, no oeste, e Selvíria, no leste, a previsão é que termômetros cheguem aos 30ºC.





