Senador Nelsinho Trad assume presidência da delegação brasileira no Parlasul

Em primeira reunião de trabalho, parlamentar de MS garante Rota Bioceânica como pauta prioritária

O senador Nelsinho Trad (PSD/MS) assumiu a presidência da Representação Brasileira no Parlamento do Mercosul e participou hoje (10) da primeira reunião da mesa diretora, na Câmara dos Deputados, em Buenos Aires, Argentina. No encontro, o parlamentar sul-mato-grossense incluiu a Rota Bioceânica como pauta prioritária do Parlasul e, também, o acordo de livre comércio entre o Mercosul e União Europeia. “Os resultados são positivos, encontramos a união entre os membros do Parlasul e todos concordaram sobre a importância da Rota Bioceânica. Unidos e fortes para prosperar”, afirmou o senador, durante a coletiva.

Durante os trabalhos, o presidente do Parlasul 2020, Oscar Laborde, fez o discurso de boas vindas ao senador Nelsinho Trad, ao vice-presidente do Parlasul Celso Russomano e ao vice-presidente da delegação brasileira, deputado federal Arlindo Chinaglia. “Sejam muito bem vindos, eu diria que pela primeira vez a mesa eleita está aqui e damos as boas vindas ao Nelsinho! Damos as boas vindas também ao Arlindo, e também ao amigo Celso Russomano. E, estamos contentes porque para nós a integração precisa superar qualquer diferença política e o Parlasul vai trabalhar nisso”, disse o presidente do Parlasul.





O mercosul vem integrando as relações comerciais entre os dois maiores países da América do Sul: o Brasil e a Argentina. O senador Nelsinho Trad recordou sobre o estreitamento das relações entre os dois países, em especial, após a retomada de governos democráticos (fim da ditadura argentina em 1983 e da brasileira em 1985) e dos movimentos sociais com as reformulações dos partidos sindicais que ocorreram em períodos semelhantes em ambos os países.





Para o senador Nelsinho Trad, o novo cenário favoreceu a abertura de um mercado internacional com a firmação do pacto de um projeto cooperativo, proporcionando ainda a possibilidade de superação de diferenças históricas entre os dois países. “Nenhum país consegue se desenvolver sem a democracia respeitada, nós do Parlasul estamos unidos para promover a democracia em nossos países”, respondeu o senador à imprensa internacional.





Rota Bioceânica





No período da tarde, a delegação brasileira se reuniu com as autoridades argentinas. O senador Nelsinho Trad (PSD) esclareceu mais uma vez sobre a importância de um novo corredor rodoviário entre os quatro países, ligando o Centro-Sul do Brasil aos portos do Chile, a chamada Rota de Integração Latino-Americana (RILA), a passagem pelo território paraguaio e ingressando na Argentina. “Com a viabilização da rota e três novos terminais portuários, somado ao que já está em atividade no município, Porto Murtinho, teremos um grande centro de importação e exportação”, explicou o senador Nelsinho Trad.​

©DIVULGAÇÃO





ASSECOM