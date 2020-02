Segunda parcela do IPVA 2020 vence nesta sexta-feira (28)

Saiba como tirar a segunda via, se necessário

Termina nesta sexta-feira (28) o prazo para que os proprietários de veículos automotores do Mato Grosso do Sul paguem a segunda parcela do IPVA 2020. Ao todo, foram encaminhados 1,1 milhão de carnês – número correspondente a frota de veículos no Estado.





Proprietários que estejam sem os carnês podem imprimir a segunda via pelo canal de autoatendimento do IPVA na internet. A Sefaz reforça que para os contribuintes que optaram pelo parcelamento, não há desconto. As datas de vencimento das próximas parcelas são 31/03/2020, 30/04/2020 e 29/05/2020.





Em caso de dúvidas, os proprietários de veículos automotores devem se dirigir pessoalmente às unidades da Agenfa (Agência Fazendária) em seus respectivos municípios, munidos de documentos pessoais e do veículo ou ainda procurar a Unidade de Acompanhamento e Arrecadação de Outros Tributos/IPVA, que fica em Campo Grande, na avenida Fernando Corrêa da Costa, 858, das 7h30 às 13h30.



Serviço





A secretaria disponibiliza os telefones (67) 3316-7513 / 7534/ 7541 para informações exclusivas sobre IPVA.









Por: Guilherme Cavalcante (Com informações da assessoria)