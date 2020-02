EMPREGOS| Semana termina com 145 vagas disponíveis na Funtrab de Campo Grande

Com 29 vagas para vendedor, 11 para motorista (de caminhão, carreta e para entregas), 8 para auxiliar de limpeza e 6 para auxiliar de linha de produção, a Funtrab (Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul) termina a semana com 145 vaga à disposição de quem quer sair da fila do desemprego.





Para quem tem alguma deficiência, há cargos de auxiliar (administrativo, de limpeza e de linha de produção) e oportunidades para trabalhar como camareira e recepcionista de hotel, eletromecânico de manutenção de elevadores, garçom e repositor em supermercados.



Serviço





Os interessados em se cadastrar na Funtrab da Capital devem comparecer à Rua 13 de maio, 2773, de segunda a sexta, das 7h30 às 17h30, com RG, CPF e Carteira de Trabalho em mãos.





A agência lembra que as vagas são rotativas e podem ser preenchidas a qualquer momento, sem prévio aviso.









Por: Anahi Zurutuza