SAÚDE| Estudo mostra o poder de recuperação dos pulmões após decidir parar de fumar

Muitos estudos apresentam todos os malefícios causados pelo ato de fumar, entre eles está o diagnóstico de câncer de pulmão que afeta em média 2 milhões de pessoas por ano, segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS).





Pensando nas estatísticas, muitas campanhas são lançadas todos os anos em combate ao tabagismo, que afetam cada vez mais jovens e adultos de idade entre 19 a 25 anos.





Por mais que possa ser difícil parar de fumar , existem programas de incentivo e medicamentos gratuitos para quem deseja largar o vício.





Os resultados do tratamento por sua vez, é a renovação das células do pulmão, capaz de reparar todos os danos causados pelas substâncias presentes no cigarro.





Entenda como o cigarro afeta o organismo





Sendo o Instituto Nacional de Câncer (INCA), ao consumir cigarro, mesmo sem tragar, a pessoa estará em contato com mais de quatro mil substâncias tóxicas no seu corpo, que podem trazer resultados negativos para sua saúde.





Independente se você fuma ocasionalmente, ou se está em contato com a fumaça, a nicotina presente no cigarro demora de sete a dezenove segundos para chegar no seu cérebro, mas antes, percorre seu pulmão e sua circulação sanguínea.





Contudo, todo o volume de sangue presente no corpo da pessoa que fuma percorre os pulmões em um minuto, distribuindo as substâncias tóxicas numa velocidade semelhante a uma injeção intravenosa.





Diante disso, todo o contato com cigarro, charuto, narguilé ou vapeinbright deve ser consumido em locais abertos e com a responsabilidade, com consciência de que substâncias como a nicotina podem causar estragos em sua saúde.





O poder de regeneração das células no pulmão





Um estudo recente publicado pela Revista Científica Britânica Nature, apresentou dados interessantes mostrando a recuperação natural do corpo após o corte do hábito de fumar.





Neste sentido, o estudo pegou uma amostra de 16 pessoas, sendo elas fumantes, ex-fumantes, quem nunca fumou e até crianças para participarem da pesquisa, que constatou:

Que a maioria das células coletadas dos pulmões de fumantes demonstram mais de 10 mil mutações genéticas;

Porém, uma pequena quantidade de célula dos pulmões desses mesmos participantes estava ilesa, sobrevivendo em meio a uma bomba de substâncias tóxicas no organismo;

Essas mesmas células sobreviventes mostraram a regeneração do organismo, em 40% dos indivíduos que pararam de fumar durante o andamento da pesquisa, com resultado se igualando às pessoas que nunca fumaram.

O mais surpreendente que destacam os pesquisadores, é que mesmo depois dos indivíduos fumarem a mais de 40 anos um maço por dia, as células saudáveis ainda têm poder sobre aquelas que foram danificadas.





Muitos são os desafios para quem decide parar de fumar, seja para controle dos efeitos da abstinência, ou para voltar sua rotina normal excluindo o consumo de cigarro





Dessa forma, mesmo que a maioria dos casos diagnosticados de câncer de pulmão sejam por conta do consumo de cigarro, este estudo revela o quanto nosso corpo está disposto a nos ajudar em nossa recuperação.





E qualquer decisão de parar de fumar, pode garantir sua saúde de volta, trazendo renovação para o corpo e mente debilitada pelo uso do cigarro.