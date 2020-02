Funcionário de padaria é baleado com dois tiros durante roubo de malote

Caso ocorreu na noite de ontem (27) no bairro Chácara Cachoeira, em Campo Grande

Padaria localizada na Rua Coronel Cacildo Arantes, no bairro Chácara Cachoeira ©Adriano Fernandes

Funcionário da padaria Pão e Tal, de 40 anos, foi baleado na noite desta quinta-feira (27) durante assalto no bairro Chácara Cachoeira, em Campo Grande. Os bandidos fugiram levando dinheiro do caixa.





Segundo informações do boletim de ocorrência, a vítima estava deixando o estabelecimento com um malote do recolhimento diário, quando foi abordada por dois bandidos armados.





O funcionário não reagiu, mas foi baleado com dois tiros, um no braço e o outro na virilha. A dupla fugiu levando o malote.





A vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada para a Santa Casa. O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) do Centro.





Fonte: campograndenews Por: Kerolyn Araújo