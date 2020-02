Rede Estadual de Ensino inicia as atividades do ano letivo de 2020 nesta quarta-feira (19)

Exceção fica para as unidades que fazem parte do Programa Nacional das Escolas Cívico-Militares, que iniciarão as atividades com os estudantes no dia 02 de março.

Nesta quarta-feira (19), mais de 200 mil estudantes matriculados na Rede Estadual de Ensino (REE) iniciam as atividades de 2020 em todos os municípios de Mato Grosso do Sul. São crianças, adolescentes e adultos presentes em salas de aula dos ensinos Fundamental I, Fundamental II, Ensino Médio, Cursos Técnicos e Profissionalizantes, além de projetos educacionais da Secretaria de Estado de Educação (SED).





A data é válida para a maioria das unidades da Rede, exceto para aquelas que fazem parte do Programa Nacional das Escolas Cívico-Militares (Pecim), que terão o início das aulas no dia 02 de março. Uma das novidades para este ano de 2020, o programa conta com duas escolas da REE em Campo Grande, uma no Jardim Anache e outra no Jd. Los Angeles, respectivamente.





A EE Alberto Elpídio Ferreira Dias – prof. Tito – localizada no Jardim Anache, em fase final de construção, vai colocar em prática uma proposta desenvolvida em parceria com o Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul (CBMMS). Já a EE Marçal de Souza, que fica no Jardim Los Angeles, fará parte do Programa com a parceria da Polícia Militar (PMMS). Em 2019, a escola foi responsável pelo atendimento à mais de 800 estudantes, matriculados nos ensinos Fundamental e Médio.





Ponto importante do projeto, a gestão será realizada em colaboração a fim de contribuir com a melhoria do ambiente escolar. De acordo com o Governo Federal, idealizador do projeto, a escola cívico-militar é um modelo desenvolvido para promover a melhoria na qualidade da Educação Básica do País. A proposta prevê, ainda, a construção de um ambiente de parcerias e de maior vínculo entre gestores, professores, militares, estudantes, pais e responsáveis.





Ensino em Tempo Integral





Outra novidade na Rede Estadual é o aumento no total de escolas que trabalharão com o Ensino Médio em Tempo Integral (EMTI). Se no ano passado a REE contava com 27 unidades em 16 municípios, para 2020 serão 42 escolas, espalhadas por 22 cidades de Mato Grosso do Sul. Somadas às unidades que atendem o Ensino Fundamental em Tempo Integral e Educação Profissional, o total chega a 62 escolas.





Por: Vinícius Espíndola