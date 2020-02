EMPREGOS| Eldorado Brasil abre vagas para contratação de trabalhadores em Água Clara

Amanhã, quinta-feira (20), a Empresa Eldorado Brasil realiza rodada de entrevistas em Água Clara destinadas à contratação para áreas de ajudante florestal, operador de trator e motorista. Os interessados devem procurar o alojamento da empresa, localizado à Rua 1º de Maio, numero 01, no Jardim Nova Água Clara.





As vagas





Ajudante Florestal - Executar trabalhos na área florestal tais como: combate a formigas, plantio, irrigação, replantio, aplicação de herbicidas, adubação, roçada, capina e manejo de mudas.





Operador Trator - Operar Tratores Agrícolas com implementos acoplados nas diferentes operações de implantação/manutenção/interplantio de florestas e nos serviços gerais do horto. CNH B e experiência comprovada em carteira com atividade.





Motorista I - CNH D (caminhão Pipa) experiência comprovada em carteira como Motorista.





ASSECOM