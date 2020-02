Vizinhos escutam choro e encontram criança de 3 anos abandonada em casa

Criança foi retirada por cima do muro da casa ©ILUSTRAÇÃO Durante a madrugada desta quarta-feira (19) vizinhos chamaram a polícia e o Conselho Tutelar depois de encontrarem um menino de 3 anos trancado sozinho em casa, no bairro Coophatrabalho, em Campo Grande.





Segundo o boletim de ocorrência, vizinhos teriam ouvido o choro da criança por volta da 1h55 da madrugada desta quarta (19), quando o menino disse que estava sozinho e que sua mãe e seu tio haviam saído para trabalhar e que ele costumeiramente ficava sozinho, mas estava com medo.





A polícia foi chamada, assim como, o Conselho Tutelar. O menino foi retirado da casa por cima do muro e levada pela conselheira. Dentro da residência, os policiais encontraram um documento com a identificação da mãe do menino. Não há informações se ela já teria sido localizada.





Fonte: Midiamax Por: Thatiana Melo