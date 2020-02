Pescadores esperam regras diferentes para as bacias do Paraguai e do Paraná

Governo estadual fez reunião nesta manhã (28) e divulgará até o final do dia as novas regras para pesca

Pescadores e representantes do setor hoteleiro esperam que as novas regras para pesca em Mato Grosso do Sul tenham cotas diferentes para os rios das bacias do Paraguai e Paraná. O governo realizou uma reunião nesta manhã (28) para fechar o texto final e irá divulgar o novo decreto nesta tarde, em edição extra do Diário Oficial.





O programa deixa de se chamar “cota zero” e é descrito como “Novo Decreto da Pesca” em Mato Grosso do Sul. Na última reunião entre o setor e o governo estadual, foi oferecido ao grupo a cota de 1 peixe nobre, 2 exemplares (peixes) comuns e 5 piranhas.





Entretanto representantes de pescadores e setor da Bacia do Paraná fizeram uma contraproposta, pedindo que lá fossem liberados (transporte) 4 peixes comuns e um exemplar nobre, alegando que neste local não existem piranhas. “Foi a nossa última conversa e esperamos que seja atendida pelo governo, neste novo decreto”, disse Reginaldo Sucuri, dono de hotel pousada em Porto Murtinho.





Outra definição esperada pelo setor foi que as medidas autorizadas do pintado passem de 85 cm a 1,40 metro, do cachara de 80 cm a 1,20 metro, do jau de 95 cm a 1,30 metro e do pacu entre 45 cm a 65 cm.





A princípio, o secretário estadual de Meio Ambiente e Produção, Jaime Verruck, havia dito que o decreto seria publicado antes do Carnaval, e que as propostas já estavam na mesa para definição final. No entanto a questão terá o seu desfecho nesta sexta-feira (28), com edição extra do diário oficial. A Piracema termina neste mês de fevereiro e as novas regras começam a partir de 1º março.





