Deputado Barbosinha pede que Prefeitura solicite ajuda do Governo para recuperar Douradão

Inaugurado pelo ex-governador Pedro Pedrossian, em 1986, o estádio Frédis Saldivar, o ‘Douradão’, foi projetado para atender o esporte regional com capacidade para receber em torno de 30 mil pessoas.





“Infelizmente, hoje não comporta nem 7 mil pessoas, devido às deficiências estruturais e à falta de segurança que tem provocado situações de constrangimento aos clubes que buscaram representar a cidade em eventos oficiais”, constata o deputado Barbosinha (DEM-MS) em indicação protocolada na sessão desta quinta-feira (27) da Assembleia Legislativa.





Em uma espécie de ‘pedido de socorro’, o deputado douradense alertou à Prefeitura de Dourados para que se manifeste junto ao Governo do Estado no sentido de obter o apoio, por meio da Fundesporte (a Fundação de Desporto de Mato Grosso do Sul),visando recuperar a praça esportiva.





Barbosinha encaminhou indicação, para que o Município de Dourados oficialize ao governador Reinaldo Azambuja, o pedido por uma reforma, ou revitalização mais ampla, “para evitar que o Douradão venha a se deteriorar completamente”. O retrato do abandono reflete na ausência de um representante da cidade no Campeonato Sul-mato-grossense de futebol da temporada.





“O estádio Douradão é um patrimônio do esporte local, do Estado e do Brasil. E, no entanto, em 2019, o time local teve que disputar os jogos do Campeonato Estadual no estádio Chavinha, em Itaporã, onde, apesar da hospitalidade e da boa receptividade dos moradores da cidade, as condições não são as mesmas”.





Barbosinha lembrou, por exemplo, que equipes de projeção no Estado, como o Água Negra da vizinha Rio Brilhante, poderiam estar se utilizando do espaço, como ocorreu em recente apresentação, na disputa da Copa do Brasil, quando o torcedor das cidades ao redor pode acompanhar a boa performance do time da região que, mesmo não avançando na competição nacional, mostrou garra e um futebol de alto nível.





De acordo com o deputado do Democratas, a Fundesporte confirmou que até agora não recebeu nenhum pedido para ajudar a Prefeitura a recuperar a praça esportiva que foi cedida pelo Governo e incorporada ao patrimônio do Município. “É importante, nesse momento, valorizar as parcerias. Assim como o Estado vem ajudando a recuperar as ruas e a revitalizar as principais avenidas, o nosso Douradão, tão importante para o futebol regional, também poderia estar recebendo esse incentivo”, destacou Barbosinha que encaminhou indicação para a prefeita Délia Razuk para que peça esse apoio do Executivo Estadual para reformar e revitalizar o estádio.





Por: Luciana Bomfim