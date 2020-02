Casa da Mulher Brasileira comemora 5 anos e apresenta resultados em coletiva de imprensa na próxima terça-feira (3)

Para comemorar os “5 Anos da Casa da Mulher Brasileira e a Redução dos Feminicídios em Campo Grande”, na próxima terça-feira (3), a Casa da Mulher Brasileira, vai apresentar os avanços e conquistas desde sua criação e a agenda de eventos da Secretaria Municipal de Políticas para a Mulher do mês de março. A coletiva de imprensa será às 10 horas da manhã, no auditório da CMB – Rua Brasília, Lote A, Quadra 2 s/n – Jardim Ima.





A Casa da Mulher Brasileira é um centro de atendimento humanizado e especializado no atendimento à mulher em situação de violência doméstica. A primeira unidade foi inaugurada em 2015. Seguiram-se casas em Brasília, Curitiba e São Luís. A CMB é a principal ação do Programa Mulher, Viver sem Violência desenvolvimento plea Secretaria Nacional de Políticas para as Mulheres da Presidência da República.





A subsecretária de Políticas Públicas para Mulher, Carla Stephanini, pontua que a Casa representa um marco na forma de lidar com a violência doméstica e familiar contra mulheres, uma vez que articula e integra todos os serviços essenciais.





“Visamos o atendimento especializado, integral e humanizado às mulheres. A CMB atende mulheres que sofreram todos os tipos de violência, seja ele de gênero, violência doméstica e familiar, como vítimas de importunação sexual, estupro, assédio sexual, cárcere privado, violência institucional, dentre outras”, diz.





Carla ainda explica que o modelo de gestão compartilhado dos serviços é realizado a partir do Colegiado Gestor, órgão composto por representantes dos diferentes serviços oferecidos, bem como das diversas formações profissionais. Por meio de reuniões mensais e possui o objetivo de tomar decisões compartilhadas sobre assuntos de interesse do serviço, de forma democrática, ética e transparente.





A Casa da Mulher Brasileira de Campo Grande está sob a gestão administrativa da Prefeitura Municipal, por meio da Subsecretaria de Políticas para a Mulher (SEMU), órgão gestor das políticas públicas para as mulheres no âmbito local. Ao todo a CMB possui, atualmente, 246 (duzentos e quarenta e seis) servidores, ligados à administração municipal, estadual e federal, numa gestão compartilhada, além dos serviços de limpeza e manutenção, terceirizados.





ASSECOM