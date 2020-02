Operação Carnaval: embriaguez ao volante preocupa PRF, que intensifica fiscalização nas rodovias de MS

No ano passado, 14 pessoas foram pegas dirigindo bêbadas neste período. Operação no feriado prolongado é a que mais preocupa a Polícia Rodoviária Federal.

Operação de Carnaval da PRF — Foto: PRF/Divulgação Começa nesta sexta-feira (21), a "Operação Carnaval", em todo o Brasil. A operação, organizada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) no país, é a que mais preocupa os policiais, pela imprudência da embriaguez ao volante.





A operação seguirá até a próxima quarta-feira (26). No mesmo período do ano passado, 14 pessoas foram flagradas dirigindo bêbadas em Mato Grosso do Sul. Conforme previsão da CCR MSVia, que administra a BR-163 no estado, durante a Operação Carnaval mais de 292 mil veículos devem circular pela rodovia.





Na sexta, o tráfego mais intenso se concentrará entre as 14h e 15h, com quase 4 mil veículos por hora. Já no sábado, o horário de pico deve ser das 9h às 10h, onde 3,9 mil veículos devem passar pela rodovia. Na volta, o maior movimento deverá acontecer na terça (25), com quase 50 mil veículos trafegando pela BR-163/MS, sendo o horário mais intenso entre 15h e 16h, com média de mais de 3 veículos por hora. Portanto, caso vá pegar viagem, a recomendação da concessionária é de fugir desses horários para pegar menos tráfego.





A PRF também coloca como dicas para pegar estrada, além de evitar a combinação entre beber e dirigir, fazer revisões prévias no veículo, realizar um planejamento de viagem e também fazer pausas durante o caminho para não deixar o cansaço vencer.





Por G1MS e TV Morena