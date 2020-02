Jovem morre após surtar por overdose de cocaína em MS: 'Gritava que não queria morrer', diz namorada

De acordo com a polícia, jovem teve alucinações e antes de ser socorrido, trancou toda a casa e quebrou móveis.

Um jovem de 23 anos morreu depois de ter um surto por conta do consumo de cocaína na noite desta sexta-feira (14), no bairro Jardim Noroeste, em Campo Grande. De acordo com a polícia, ele estava acompanhado da namorada quando começou a ter alucinações.





Segundo a ocorrência, a namorada contou que o jovem reclamou de dor de cabeça. Ele teria tomado um remédio e horas depois, começou a surtar. Ele trancou a casa, desligou todas as lâmpadas alegando que estava ouvindo tiros: “Gritava que não queria morrer”, conta a jovem.





Ainda de acordo com a polícia, o rapaz teria ficado agressivo. Começou a quebrar móveis da casa, mas não chegou a agredir a namorada. A jovem saiu correndo do imóvel e foi até a casa de uma vizinha onde acionou a Polícia Militar (PM).





Conforme o boletim de ocorrência, uma equipe da PM foi até o local e encontraram o jovem caído e espumando pela boca. O Corpo de Bombeiros foi acionado e encaminharam a vítima para Centro Regional de Saúde (CRS) do bairro Tiradentes. Ele morreu por volta das 22h e o óbito foi constato por intoxicação de cocaína.





O caso foi registrado como morte a esclarecer na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Cepol.





Por G1 MS — Campo Grande