Ministro da Saúde anuncia implantação do método Wolbachia em Campo Grande

O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, assina nesta segunda-feira (17) Termo de Cooperação para implantação do método Wolbachia, em Campo Grande (MS). A tecnologia prevê, entre outras ações, o bloqueio da transmissão de dengue, zika e chikungunya. Após a assinatura, o ministro da Saúde irá entregar equipamentos para a Rede de Atenção à Saúde do Estado.





O evento será transmitido, ao vivo, pelas redes sociais do Ministério da Saúde.





Assinatura do Termo de Cooperação para implantação do método Wolbachia e entrega de equipamentos para a Rede de Atenção à Saúde do Estado de Mato Grosso do Sul





Data: 17 de fevereiro (segunda-feira)





Horário: 8h30





Local: Auditório Germano Barros de Souza – Centro de Convenções Arquiteto Rubens Gil de Camilo



Endereço: Av. Waldir dos Santos Pereira, s/n – Parque dos Poderes, Campo Grande/MS.









