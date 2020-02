HORÓSCOPO| Confira seu astral para esta quinta-feira (13)

©REPRODUÇÃO

A interdependência





Tua mente divide as pessoas entre as que lhe provocam simpatia e as que lhe são antipáticas, e isso sem importar o quanto tu, do alto de tua moralidade, determines que não se deve julgar, mas aceitar todo mundo como é. A mente é subversiva, nunca seguirá esses comandos, que são todos posteriores ao fato de algumas pessoas te serem simpáticas, e tu as preferires, enquanto outras te sejam antipáticas, e tu as rejeitares. Na prática, e para horror de tuas preferências, se tu pensas nelas é porque a elas te conectas e, aprofundando ainda mais o horror que a verdade te provocar, tua presença está interconectada a todas, as simpáticas, as antipáticas e ainda as que ignoras e que te são invisíveis. O ser humano, por ser integrante de um reino da natureza, existe em interdependência de tudo e de todos.





Aquário - 21/01 a 19/02





O entusiasmo contagiante, mas sua alma há de o administrar com cuidado, para não entrar na onda alheia e perder o foco no pouco que está disponível, mas que significaria para você o suporte do desenvolvimento. é diferente.





Peixes - 20/02 a 20/03





Algumas pessoas lhe provocam atração, outras rejeição, não há como isso não acontecer, porque é assim que a mente funciona. Porém, isso não significa que você deva levar suas predileções até consequências sórdidas.





Áries - 21/03 a 20/04





A reciprocidade é a alma da melhora de todos os relacionamentos, e, também, a conquista mais difícil, porque as pessoas se retraem com muita facilidade quando isso não acontece espontaneamente. É uma conquista.





Touro - 21/04 a 20/05





Aquilo que você deseja para si não será obtido por artes mágicas, mas pelo velho e eficiente caminho do esforço e do empenho. Procure não se iludir com que tudo possa ser diferente, se dedique desde já ao que pretende.





Gêmeos - 21/05 a 20/06





Teste sua alma, tome iniciativas, mesmo que atrapalhadas, para ver o alcance de sua influência nas pessoas com que você se relaciona. Além disso, procure concretizar algo, mesmo que pequeno. Teste sua própria alma.





Câncer - 21/06 a 21/07





O que você entendeu, está entendido. No entanto, você deveria saber, pela própria experiência, que a percepção e o entendimento não são regras rígidas e estáveis, mudam o tempo inteiro. Estacione temporariamente.





Leão - 22/07 a 22/08





Pouco será muito hoje. Por isso, em vez de acordar com a motivação ansiosa de dar conta de tudo que está atrasado, faça apenas o que estiver ao seu alcance, otimizando o tempo de trabalho com leveza e estado de ânimo alegre.





Virgem - 23/08 a 22/09





Aquilo que fará você sentir a medida de segurança pretendida não é algo que, quando vier, apagará todo e qualquer sentimento de insegurança. Procure seguir em frente fazendo a sua parte, o resto é resto.





Libra - 23/09 a 22/10





Desempenhe seu papel da melhor maneira possível, sem se importar com o nível de insegurança interior com que você tenha de lidar. Na prática, ninguém vai se importar com o que você sinta, mas com o que você fizer.





Escorpião - 23/10 a 21/11





Reserve um bom tempo para meditar e refletir sobre o que acontece, se abstendo temporariamente de tomar quaisquer iniciativas que pareceriam necessárias. Ganhar tempo é o melhor que você poderia fazer agora.





Sagitário - 22/11 a 21/12





As pessoas se entusiasmam e fazem muito barulho por nada, e isso provoca distrações desnecessárias e contraproducentes. Procure seguir pela linha do que você tem real vontade de fazer acontecer. Isso vai ajudar.





Capricórnio - 22/12 a 20/01





As indecisões alheias não devem atrapalhar a prática de suas intenções. Porém, nesse sentido não seria valioso que você atropelasse as pessoas que atrapalham, já que isso provocaria discórdias inúteis.





Por: OSCAR QUIROGA