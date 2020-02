EMPREGOS| Funtrab oferece 26 vagas para construção civil

A Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab) oferece 28 vagas para área da construção civil nesta quinta-feira (13). As oportunidades são para pintor, pedreiro, azulejista e auxiliar de serralheiro.





Além dessas, existem vagas para assistente administrativo, agrônomo, auxiliar de limpeza, chefe de cozinha, borracheiro, capataz, churrasqueiro, digitador, cortador de roupas, garçom estoquista, instrutor de informática, lavador de veículos, peão de pecuária, telefonista e vendedor.



Serviço





Para concorrer a uma delas, é necessário comparecer à sede da Funtrab com RG, CPF e carteira de trabalho, localizada na Rua 13 de maio, número 2773, das 7h30 às 17h30.











Por: Danielle Errobidarte