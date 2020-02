Deputado Capitão Contar cobra informações sobre a implantação o Decola MS, programa de incentivo ao turismo

O deputado estadual, Capitão Contar (PSL), protocolizou requerimento cobrando do Governo do Estado informações sobre o Decola MS questionando o porquê o projeto ainda não ter avançado.





“O Decola MS foi apresentado com muita expectativa, como um programa para incentivar o transporte aéreo no Estado e baratear o valor da passagem. O turismo no MS tem grande potencial para crescer ainda mais e poderia se beneficiar muito com a implantação do Decola. É bom para os turistas e para toda a cadeia que envolve o setor também”, reforça Contar.





Segundo o parlamentar, o programa Decola MS que nasceu com o objetivo de levar incentivo fiscal às empresas aéreas para baratear o custo das passagens e tornar mais atrativos os voos a Mato Grosso do Sul, mas até agora não avançou. “Com a promessa de ser um importante fomento ao turismo aqui no Estado, o Decola MS ainda não decolou. Precisamos saber o que está acontecendo, como está o processo de implantação, se tem empresas buscando participar”.





Em abril de 2019, o Capitão Contar (PSL), que é presidente da Comissão de Turismo, Indústria e Comércio, apresentou um Projeto de Lei intitulado Voe MS, que tinha como objetivo o fomento ao turismo, geração de emprego e incentivo para atrair mais investidores ao nosso Estado. Embora o VOE MS tenha sido apresentado antes, o Decola MS acabou sendo apresentado e aprovado primeiro, mas até o presente momento não há qualquer balanço ou atualização quanto sua efetividade.





O VOE MS, projeto do Capitão Contar, poderia estimular mais voos regionais em Mato Grosso do Sul, aproximando o turismo, comércio e as famílias. Ele explica que o Projeto já foi aplicado em outros estados resultando em retorno positivo.





ASSECOM