Ex-prefeito de Amambai não resiste e morre no Hospital do Coração

O ex-prefeito de Amambai, Dirceu Lanzarini, não resistiu aos ferimentos e morreu na tarde desta segunda-feira em Dourados.





Ele foi internado no Hospital do Coração, logo após ser baleado na fazenda de sua propriedade.

O óbito foi confirmado há pouco pela equipe médica.

Uma aeronave do governo do Estado foi colocada a disposição do político, caso tivesse necessidade de encaminhá-lo a outro centro médico.