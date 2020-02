Presidente da Assomasul lamenta morte de ex-prefeito

©ARQUIVO O presidente da Assomasul (Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul), prefeito de Bataguassu, Pedro Caravina, lamenta a morte do ex-prefeito de Amambai, Dirceu Luiz Lanzarini, ocorrida nesta segunda-feira (24), em decorrência de assassinato.





Lanzarini morreu após passar por uma cirurgia na tarde desta segunda-feira no Hospital do Coração em Dourados. Ele foi baleado pelo capataz de sua fazenda. Lanzarini foi atingido na cabeça por um tiro e dois no braço.





Segundo Caravina, além de agente público extremamente competente, Lanzarini foi um administrador dedicado às causas sociais, sobretudo um ser humano preocupado com o bem-estar da população de seu município, onde sempre esteve atento aos investimentos necessários à qualidade de vida e ao desenvolvimento da região.





Além de lamentar a triste notícia sobre o falecimento do ex-prefeito, o presidente da Assomasul enviou as condolências à família de Lanzarini.





“É com enorme tristeza e profunda dor no coração que recebemos a notícia sobre o falecimento do ex-prefeito Dirceu Lanzarini. Uma perda muito grande. Com certeza, ele deixa uma lacuna muito grande no cenário político estadual. Que Deus o tenha e conforte o coração de seus familiares”, disse Caravina, em nota.





Trajetória





Lanzarini governou Amambai por três mandatos, foi presidente da Assomasul no período de 2003 a 2004, secretário da Juventude Esporte e Lazer no governo de Zeca do PT e presidente da Fundesporte durante a gestão do governador André Puccinelli (MDB).





No primeiro mandato de Reinaldo Azambuja (PSDB), ele foi coordenador regional.





Atualmente, exercia o cargo de secretário especial. Ele era o coordenador do Escritório de Representação Política da Secretaria Estadual de Governo e Gestão Estratégica.





Por: Willams Araújo