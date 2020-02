BATAGUASSU| Batafolia 2020 tem sequência nesta segunda-feira, 24; Animação é da Banda Thimbahia

O Carnaval em Bataguassu não para. A tradicional festa denominada "Batafolia" tem sequência nesta segunda-feira, dia 24 de fevereiro, a partir das 22 horas (horário de Brasília), no Parque da Juventude "Fernando Barbosa da Silva”. A animação da noite ficará a cargo da Banda Thimbahia.





O evento é uma realização da Prefeitura de Bataguassu e Nosso Lar Abrigo de Idosos; com apoio do Governo do Estado.





Ontem, dia 23 de fevereiro, o Batafolia 2020 teve show da Banda Metropolitan.

Os blocos "Os Puros", “Turma do Danone” e “Os Maladeza”, grupos que concorrem premiação em dinheiro no tradicional concurso que escolherá o mais animado durante os dias de evento também se apresentaram na ocasião.





A noite também contou com animação do DJ Paulo Menino.





Batafolia





O Batafolia 2020 é uma realização da Prefeitura de Bataguassu e Nosso Lar Abrigo de Idosos com apoio do Governo do Estado. Com estrutura de praça de alimentação, estacionamento e segurança privada; matinê e concurso de blocos, o Batafolia conta com policiamento das Polícias Militar, Civil e Rodoviária Federal; além de apoio do Corpo de Bombeiros e Conselho Tutelar.









ASSECOM