EMPREGOS| Eldorado Brasil abre vagas para MS e SP

As vagas são para as cidades de Água Clara, Inocência, São Paulo e Três Lagoas

A Eldorado Brasil Celulose ( www.eldoradobrasil.com.br ) está com vagas abertas para profissionais de diversos níveis e setores. As posições são para as cidades de Água Clara, Inocência, São Paulo e Três Lagoas. “ A Eldorado Brasil é uma empresa de sucesso, consolidada por meio de uma equipe apaixonada, que gosta de superar desafios, engajada e que cria soluções inovadoras. Lugar onde é possível ter uma carreira emocionante, sentir-se desafiado e com grandes possibilidades de fazer diferente”, comenta Elcio Trajano Jr, diretor de Recursos Humanos, Sustentabilidade e Comunicação.





A oportunidade para Água Clara (MS) é para líder de operações de transporte, em que é necessário ter ensino médio completo, carteira de habilitação categoria B, conhecimento no pacote office e disponibilidade para morar em Água Clara.





Em Inocência a vaga é para mecânico, posição em que é exigido ensino médio completo, carteira de habilitação categoria D e disponibilidade para morar na cidade e trabalhar em turnos.





Já em São Paulo (SP), há vaga para cientista de dados, em que é exigido graduação em engenharia, análise de sistemas ou áreas afins, e experiência com ferramentas SAP BW e BPC (Planejamento e Consolidação). Também para São Paulo, existe oportunidade para especialista de sistemas, para profissionais formados em TI ou áreas correlatadas e que tenha conhecimentos em SAP, IOT e outros sistemas.





A cidade de Três Lagoas (MS) é onde está o maior número de vagas abertas para trabalhar na empresa, com oportunidades para supervisor de suprimentos, para profissionais com formação superior, conhecimento em SAP MM, inglês avançado e gestão da cadeia de suprimentos: MDG e MDM.





Confira as vagas:





- Operador de máquinas com ensino médio completo, curso de operador de máquinas florestais, vivência em operação com escavadeira hidráulica, pá carregadeira e trator agrícola e ter carteira de habilitação categoria C. Vaga para Três Lagoas (MS).





- Líder de Manutenção de Refrigeração, com exigência curso técnico em refrigeração, mecânica ou elétrica, conhecimento em pacote office e experiência anterior comprovada. Posição para Três Lagoas (MS).





- Gerente Funcional de Manutenção Complementar, para profissionais que tenham graduação em engenharia civil, elétrica ou afins, carteira de habilitação categoria B, conhecimento em pacote office, experiência com refratário (Caldeira e Forno de Cal), revestimentos (cerâmica, resinas, epóxi, fibra, entre outros), pintura predial, equipamentos industriais, plataforma de elevação, andaime, isolamento térmico e manutenção civil. Vaga para Três Lagoas (MS).





- Analista de Certificação III, que tenha formação em engenharia ambiental, florestal ou afins, e amplos conhecimentos sistema de certificação. Oportunidade para Três Lagoas (MS).





- Analista de Suprimentos III, para pessoas com formação superior em administração, economia, engenharia ou afins, conhecimento em SAP módulo MM e sólidos conhecimentos em compras e suprimentos. Posição para Três Lagoas (MS).





Os candidatos que possuam os requisitos obrigatórios para as funções poderão se inscrever pelo site da empresa, no “Trabalhe Conosco”. Acesse o site para mais informações: www.eldoradobrasil.com.br





Os valores Atitude de Dono, Determinação, Disponibilidade, Disciplina, Franqueza, Humildade e Simplicidade são avaliados durante o processo seletivo.





Sobre a Eldorado





A Eldorado Brasil é produtora de celulose branqueada de eucalipto. Com mais de 200 mil hectares de florestas plantadas no Mato Grosso do Sul, tem uma unidade industrial altamente tecnológica em Três Lagoas (MS) com capacidade de produção superior a 1,7 milhão de toneladas de celulose por ano​. Ao todo, mais de 4 mil pessoas trabalham na empresa.





ASSECOM