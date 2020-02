COXIM| Evento off-road é opção para quem busca uma aventura diferente no carnaval

Evento anima jipeiros de todo o Brasil, mais de 300 veículos estão confirmados

Nem todo agito do carnaval se resume aos bloquinhos de rua. Para quem deseja curtir um evento com outro tipo de emoção, tem a oportunidade de participar de uma trilha off-road no interior do estado. A prefeitura de Coxim convida a população a participar da Trilha Pantanal Coxim neste feriado carnavalesco.





A sensação única deste tipo de esporte é buscada pelo público que gosta de sentir a adrenalina nos percursos oferecidos, com os veículos prontos para as arrancadas. O encontro de jipeiros e entusiastas do segmento off-road convida as pessoas a curtirem e conhecerem o evento, que acontece desde 2010 em Coxim, no norte do Estado.





Conforme a prefeitura da cidade, a prática off-road ajuda muito a atividade turística, e abre oportunidades no comércio. A economia local é movimentada pelo público recebido em uma época em que a pesca está proibida.





A rota da aventura tem destino ao Pantanal do Paiaguás, atravessando vazantes e passando por belas paisagens. Tradicionalmente, realizado pela Prefeitura de Coxim, o evento está trazendo mais de 300 turistas para conhecer Coxim e o Pantanal neste feriadão.





A Prefeitura de Coxim realizou a abertura da 9a edição da Trilha Pantanal Coxim (TPC), nesta quinta-feira (20), na Praça da antiga Concha Acústica, às 19 horas. Houveram shows musicais com a banda "Muchileiros", os "pratas da casa" Baffo de Onça e a cantora Dai Vaz, além de praça de alimentação, parquinho para as crianças e exposição de veículos off-road.





"A ideia é, além de oferecer uma oportunidade de diversão, proporcionar a interação entre turistas e a população coxinense, além de aproximar as pessoas do mundo off road, atividade que contribui na divulgação de Coxim e do Pantanal enquanto destino turístico", explica o secretário municipal de Desenvolvimento Sustentável, Carlos Henrique Ferreira.





"Nesta edição há participação de mais de 300 pessoas de 14 estados do Brasil. A cada ano o evento se consolida em nível nacional e internacional", segundo o organizador, Aristol Cotini. "Com a participação de novos interessados, que acabam por divulgar voluntariamente as belezas e potencialidades de nossa região nas mídias sociais e no boca a boca".





Turismo off-road





Off-road, em tradução livre do inglês significa "fora-de-estrada", é uma atividade que pode ser praticada em motos, quadriciclos, veículos 4x4 e 4x2, até mesmo bicicletas especiais, as MTB, ou mountain bikes, caminhões, ônibus adaptados e tratores.





Uma de suas características principais é o desafio de vencer as dificuldades de terrenos não pavimentados, atravessando atoleiros e áreas alagadas.





É um esporte que reúne aficionados por natureza, pessoas com grande espírito de aventura, solidariedade, buscando viagens a belos destinos ou localidades de difícil acesso, como o Pantanal.





Fonte: CE

Por: Camila Andrade Zanin