Evento reúne referências nacionais para estimular empreendedorismo feminino

Sebrae Inspira Mulher de Negócios traz para Campo Grande uma das 20 mulheres mais poderosas do Brasil, segundo revista Forbes





Com o objetivo de estimular a população feminina a empreender, gerar negócios e transformar realidades, o Sebrae/MS realiza em Campo Grande o evento “Sebrae Inspira Mulher de Negócios”. O encontro acontece no dia 4 de março, a partir de 8h30, na sede da instituição ( Av. Mato Grosso, nº 1661 ).





A programação conta com empresárias de destaque no país para mostrar caminhos, valores e tendências empreendedoras. Além disso, as participantes poderão ampliar as redes de contato com outras empreendedoras. Segundo a diretora-técnica do Sebrae/MS, Maristela França, a intenção é inspirar mais mulheres a seguir no empreendedorismo.





“O evento é uma oportunidade para aquelas mulheres que já empreendem e as que sonham em entrar no mundo de negócios, para aprender com mulheres que hoje são referências. No Sebrae, também atuamos como uma rede de acolhimento, estimulando o empreendedorismo feminino por meio de informação qualificada e acompanhamento”, disse.





Pela manhã, às 9h, o evento começa com a palestra "Comportamentos Empreendedores", com a palestrante Nina Silva, considerada uma das 20 mulheres mais poderosas do Brasil, segundo a revista Forbes. Ela é uma das fundadoras do Movimento Black Money, que atua com inovação, mindset empreendedor e educação financeira para população negra.





Logo após, às 11h, vem a palestra "Empreendedorismo Materno – Desafios e Oportunidades", com a representante da empresa B2Mamy, Beatriz Blaqui. Ela também é fundadora da Mãezíssima, onde atua com a capacitação empreendedora para mães e desenvolve feiras e eventos que promovem oportunidade de renda, networking e negócios para comunidade.





A programação segue à tarde, às 14h, com a palestra "Como conquistar relacionamento positivo e duradouro com seus clientes", a partir de conceitos da Disney, com a palestrante Jacqueline Gomes, certificada com curso oficiais. Depois, às 15h30, a coach de executivos e empresas familiares, Graziela Merlina, abordará "O Feminino e o Masculino em nós: Autoconhecimento e Liderança para os novos Tempos".





Como participar





As inscrições já estão abertas e podem ser realizadas na Loja Virtual do Sebrae . O investimento é de R$ 150,00 no primeiro lote, que fica com este valor até o dia 1º de março. Mais informações pelo telefone 0800 570 0800.





ASSECOM