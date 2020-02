Disque CCR MSVia, o serviço de auxílio aos usuários da BR-163/MS

O 0800 648 0163 é o número telefônico do Disque CCR MSVia, serviço gratuito de atendimento a motoristas e passageiros que trafegam pela BR-163/MS. Ele funciona 24 horas por dia e está preparado para receber ligações com pedidos de atendimento na via, socorro a emergências e oferecer informações sobre as condições de tráfego na rodovia. Ele também funciona como central de recebimento de reclamações, críticas, sugestões e elogios. As ligações são gratuitas, inclusive para celulares.





O serviço atende a pedidos de informações sobre as condições de tráfego ao longo dos 845 quilômetros da rodovia, além de solicitações de socorro e de orientação aos motoristas. O 0800 também registra críticas, sugestões e reclamações 24 horas por dia.





O Disque CCR MSVia funciona não só para emergências, mas também para oferecer informações como condições do clima e trafegabilidade da rodovia, de maneira a facilitar a programação das viagens em função de chuva, acidente ou tráfego lento.





Além de atendentes, o 0800 da MSVia conta com uma URA - Unidade de Resposta Automática, que dá informações eletrônicas (automaticamente) das condições de tráfego sem a necessidade de contato direto do usuário com as atendentes, o que amplia a velocidade de atendimento e agiliza a prestação do serviço.





