CAPITAL| Blitz flagra 48 motoristas bêbados, 3 são presos e um tenta fugir na contramão

Operação aconteceu entre a noite de sexta-feira e a madrugada de hoje na Avenida Afonso Pena

Blitz da Lei seca na Avenida Afonso Pena ©BPTran/Divulgação A blitz da Lei Seca no primeiro dia de folia em Campo Grande, entre a noite de sexta-feira e a madrugada deste sábado (22) foi movimentada. A BPTran (Batalhão da Polícia Militar de Trânsito) flagrou 48 motoristas motoristas dirigindo bêbados, três foram encaminhados para a delegacia e um tentou fugir na contra mão.





A operação foi realizada na Avenida Afonso Pena no cruzamento com a Rua Padre João Crippa, no bairro Cidade Jardim.





De acordo com informações da BPTran, respondendo processo no Detran-MS, um dos motoristas que estava bêbado tentou fugir na contra mão na rua Marechal Rondon.





Ao todo de 104 veículos foram fiscalizados, 152 testes de bafômetros foram realizados e foram emitidos 54 autos de infração.





A BPTRan ainda recolheu 36 CNHs, e removeu de nove veículos, sendo oito carros e uma moto, e flagrou quatro motoristas sem habilitação.





Fonte: campograndenews Por: Fernanda Palheta