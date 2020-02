BATAGUASSU| Foliões marcam presença na abertura do Batafolia 2020

Banda Santa Mônica abriu programação do tradicional evento

Os foliões de Bataguassu e região marcaram presença na abertura oficial do Batafolia 2020, evento realizado pela Prefeitura e Nosso Lar Abrigo de Idosos, com apoio do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul.





A atração da noite, a banda Santa Mônica, subiu ao palco por volta da meia noite e animou o público presente, apresentando muitos sucessos no recinto da folia localizado no Parque da Juventude "Fernando Barbosa da Silva”.





Antes do show, houve a solenidade de abertura da tradicional festa, que contou com a presença do prefeito de Bataguassu, Pedro Arlei Caravina (PSDB) e demais autoridades municipais.





Representando a Câmara Municipal, o vereador Dennis Thomazini (PTB) parabenizou a administração municipal pela organização do Batafolia 2020, destacou que a Casa de Leis é parceria da administração municipal e desejou bom Carnaval aos foliões. "Bataguassu está de parabéns por sempre proporcionar momentos de alegria e felicidade; com qualidade à sua população. Quero desejar a todos um ótimo Carnaval, com muita diversão, mas também com muita responsabilidade. Que todos saibam respeitar uns aos outros", comentou Thomazini.

Caravina agradeceu no ato a presença de todos os foliões e lembrou da importância das parcerias firmadas para a realização do evento destacando o apoio da Câmara de Vereadores; Secretarias Municipais, Nosso Lar Abrigo dos Idosos e Governo do Estado, este último por ter destinado recursos para viabilização da festa. "É mais uma edição do Batafolia, oitavo da nossa administração e é com muita alegria e com muita satisfação que realizamos essa festa, com muita dedicação. Vários municípios cancelam o Carnaval sob o argumento de investir em outras áreas, mas Bataguassu investe em saúde, investe em educação, mas Bataguassu também investe em lazer e Carnaval para a população", disse.





O gestor, que é presidente da Assomasul reforçou que os tradicionais eventos movimentam o turismo e o comércio local, trazendo, desta forma, renda para a cidade e movimentando a economia. "Espero que os foliões se divirtam de forma saudável e segura, com muita responsabilidade e que todos tenham um ótimo Carnaval”, pontuou.





Prestigiaram a abertura do Batafolia 2020, o vice-prefeito do município, Akira Otsubo (MDB); os secretários municipais de Administração e Fazenda, José Carlos Zanardo; de Assistência Social, Regina Duarte de Barros Dovale; de Esportes e Lazer, Francisco Lopes Cardoso Júnior (Júnior Batata); de Educação e Cultura, Fábio Eduardo da Silva; de Infraestrutura, Carlos Roberto Pereira de Almeida; de Saúde, Maria Angélica Benetasso; além da primeira dama, Wanderléia Caravina.





Durante a festa, houve a apresentação dos blocos "Os Puros", “Turma do Danone” e “Os Maladeza”, grupos que concorrem premiação em dinheiro no tradicional concurso que escolherá o mais animado durante os dias de evento.





Mais Atrações





Neste sábado, dia 22 de fevereiro, a partir das 22 horas (horário de Brasília), o Batafolia 2020 tem sequência com show apresentado pela Banda Kaçamba. Antes, a festa tem animação do DJ Paulo Menino.





Para os moradores do Distrito de Nova Porto XV, a Prefeitura de Bataguassu informa que haverá ônibus gratuito saindo da praça central do Distrito, próximo à Subprefeitura, às 21h30 (horário de Brasília), com destino à Bataguassu.O retorno está marcado para às 2h30 (horário de Brasília) e 4h30 (horário de Brasília).





Para os foliões que quiserem levar bebida, a Prefeitura salienta que será permitido o acesso ao Parque da Juventude com caixa térmica de até 50 litros, sobretudo, a embalagem das bebidas não deverá ser de vidro.

Batafolia 2020





O Batafolia 2020 é uma realização da Prefeitura de Bataguassu e Nosso Lar Abrigo de Idoso além do apoio do Governo do Estado.





Com estrutura de praça de alimentação, estacionamento e segurança privada; matinê e concurso de blocos, o Batafolia conta com policiamento das Polícias Militar, Civil e Rodoviária Federal; além de apoio do Corpo de Bombeiros e Conselho Tutelar.

ASSECOM