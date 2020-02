Detran irá promover circuito de ciclismo e simulação de embriaguez

Ação vai ocorrer amanhã (2), durante evento de carros modificados, no Parque das Nações Indígenas

Atividades vão ocorrer no Parque das Nações Indígenas ©Edemir Rodrigues

Para conscientizar a população sobre as regras do trânsito e perigos após o uso de álcool, o Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito) promove amanhã (02), durante a exposição de veículos modificados, um circuito de ciclismo para crianças, além de simuladores de embriaguez. A ação vai ocorrer no Parque das Nações Indígenas.





A intenção é fazer um trabalho intenso de conscientização às pessoas que forem ao evento. “Levaremos os simuladores de impacto e embriaguez com o intuito de ressaltar na prática a importância de beber e não dirigir”, disse a diretora de Educação no Trânsito, Elijane Coelho.





O circuito de ciclismo será voltado para crianças de 6 a 12 anos, e terá o intuito de orientar o comportamento dos ciclistas. O outro foco será os efeitos das bebidas alcoólicas em quem vai dirigir. “ Também iremos demonstrar o uso correto do etilômetro e as penalidades aplicadas para os que são flagrados dirigindo sob efeito de álcool”, ressaltou.





Para o organizador do evento (exposição de carros), Elvis Rangel, disse que esta participação do Detran será importante até para os expositores saberem em mais detalhes o que é “certo ou errado” em seus veículos, para fazer as devidas correções. A entrada ao longo do dia será gratuita, no entanto o show da banda “Hungria Hip Hop”, a partir das 16h30, será pago.





Fonte: campograndenews Por: Leonardo Rocha