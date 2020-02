Motorista cai com veículo em córrego após acidente e cachorrinha morre na queda

Outro carro envolvido teria fugido do local sem prestar socorro

Acidente no fim da tarde deste sábado (1º) mobilizou ao menos três equipes do Corpo de Bombeiros, após o carro ocupado por uma mulher e a cachorrinha Mel cair no córrego da Avenida Ernesto Geisel. Outro veículo envolvido no acidente teria fugido do local.





O Corolla era conduzido pela mulher de 39 anos, que estava com a cachorrinha de estimação, uma Shih Tzu. Nas proximidades da Avenida Ernesto Geisel, cruzamento com a Rua José Paes de Farias/Rua do Aquário, o Corolla teria colidido com um Uno preto. Testemunhas não souberam explicar a dinâmica do acidente.





Após a batida, a motorista teria perdido o controle da direção e caiu com o carro no córrego, que ficou com as rodas para cima e atingiu as pedras. O condutor do Uno, que não foi identificado, fugiu do local sem prestar socorro. Há suspeita de que um Palio prata também estava envolvido no acidente e não permaneceu no local.





Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e retiraram a vítima de dentro do córrego, que foi levada consciente e orientada para a Santa Casa. A cachorrinha Mel não resistiu ao acidente e após buscas, foi encontrada sem vida.





O acidente deve ser registrado pela Polícia de Trânsito. Câmeras de segurança na região teriam filmado o momento da colisão e podem ajudar a polícia a localizar os outros carros envolvidos. A família da motorista preferiu não expor as imagens do momento do acidente, que deve ser registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Centro.



















