Após discutir por obra, pedreiro atira 6 vezes contra casa do irmão

Mestre de obras empregou o irmão que ficou contrariado com bronca e o ameaçou de morte

Fachada da Depac Centro em Campo Grande

Briga entre irmãos por assunto que envolve o trabalho do dois em obra de construção de um sobrado terminou em violência com arma de fogo na madrugada deste sábado (1) no loteamento José Tavares do Couto em Campo Grande. Boletim de ocorrência relata que após discussão por um contêiner deixado aberto na obra, autor foi até casa do irmão e disparou 6 vezes contra o portão da vítima.