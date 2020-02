Deputado Coronel David solicita em caráter de urgência correção de desconto salarial dos militares de MS

O erro no desconto está causando um prejuízo em média de 4% no vencimento dos militares ativos, inativos e pensionistas de MS

O deputado estadual Coronel David se reuniu com o Secretário de Governo Eduardo Riedel na manhã desta quarta-feira (19), na Secretaria de Governo, após solicitar ao Executivo Estadual por meio de indicação na Assembleia Legislativa, a correção de um erro de desconto no pagamento dos militares ativos, inativos e pensionistas de Mato Grosso do Sul.





“Estive hoje (19), com o secretário de governo, Eduardo Riedel e apresentei um estudo sobre o assunto, esclarecendo a irregularidade da situação e a necessidade de imediata correção.

O desconto relativo ao sistema de proteção social dos militares é assunto de natureza previdenciária, assim funciona para as forças armadas e assim deve funcionar para os militares estaduais e pensionistas. Tal desconto, por questão de justiça e legalidade, deve ser abatido da base de cálculo para o imposto de renda a ser retido na fonte. Sigo na defesa dos interesses de todos os servidores públicos, sobretudo os valorosos integrantes da segurança pública, que sacrificam suas vidas em defesa da sociedade”, disse Coronel David.





De acordo com o texto, “é necessário que seja corrigido em caráter de urgência um erro na folha de pagamento dos militares ativos, inativos e pensionistas, uma vez que sendo considerado o desconto no Sistema de Proteção Social dos militares como não sendo de natureza previdenciária, está causando um prejuízo em média de 4% no vencimento dos militares ativos, inativos e pensionistas, de modo que esta situação precisa ser corrigida com a máxima brevidade, pois está causando prejuízo financeiro aos militares estaduais (ativos e inativos) e suas pensionistas”.





ASSECOM