Abertas as inscrições para o estadual de beach tennis

Será dada a largada no Circuito Sul-mato-grossense de Beach Tennis 2020. A primeira etapa está com inscrições abertas até o dia 11 de março. A Competição acontece no município de Bonito, a cerca de 300 km da capital.





Em disputas duplas femininas, masculinas e mistas, níveis C para iniciantes, B para intermediários e A, categoria principal, para atletas avançados.





O município recebe pela sexta vez uma etapa do estadual, será a 6ª Copa Recanto dos Pássaros da modalidade, que em sua última edição, reuniu mais de 60 duplas na disputa pelo titulo.





O Circuito 2020 terá cinco etapas, de Bonito, vem à capital em maio e em junho, desembarca em Três Lagoas, município que recebe o torneio desde 2017. As outras duas etapas serão em Campo Grande e Corumbá, quando serão definidos os melhores atletas da temporada.





De acordo com o diretor técnico da Federação de Beach Tennis de Mato Grosso do Sul, professor Leonardo Martins, no calendário 2020, estão previstas ainda uma competição entre equipes, o Rei e Rainha da Praia que reúne os oito melhores do ranking em cada categoria, além do Desafio Interestadual entre Mato Grosso do Sul e Paraná. “Estamos fechando as datas ainda mas será uma etapa aqui no estado e outra no estado vizinho e será um grande evento esportivo” revela Martins.





Serviço





A Copa Recanto dos Pássaros de Beach Tennis, válida pela primeira etapa do Circuito acontece nos dias 14 e 15 de março e as inscrições podem ser feitas neste link





O evento tem apoio da Pousada Recanto dos Pássaros, Fundesporte, Anita e Prefeitura de Bonito.









ASSECOM