POLÍCIA MILITAR RODOVIÁRIA: Operação Carnaval 2020

O Batalhão de Polícia Militar Rodoviária (BPMRv), responsável pelo policiamento e fiscalização de trânsito nos mais de 15 mil quilômetros de rodovias e estradas estaduais de Mato Grosso do Sul lança, inicia nesta sexta-feira (21.02), a Operação Carnaval 2020.





Durante o período de festas carnavalescas deste ano, a previsão é de que o fluxo de veículos aumente em até 40% em relação à média dos dias normais, nos períodos de picos. Espera-se o maior aumento de fluxo viário na manhã de sábado (22.02), na tarde de domingo (23.02) e manhã de quarta-feira de cinzas (26.02), quando o trabalho de intensificação e de presença policial militar nas rodovias se fará de forma a prevenir acidentes e de controlar o fluxo viário.





As cidades de Bonito, Bodoquena, Corumbá e Ponta Porã, analisadas como os principais destinos do interior do estado para o carnaval 2020, receberão atenção especial nas rodovias MS-178 (Bodoquena- Bonito), MS-339 (Bodoquena-Miranda), MS-382 (Jardim-Bonito), MS-164 (Ponta Porã-Maracaju) e a MS-228 (Corumbá).





Operações ostensivas também serão realizadas em outros destinos turísticos como a rodovia recém-inaugurada MS-450 que liga o distrito de Palmeiras (Dois Irmãos do Buriti) ao município Aquidauana, e a MS-276 (Dourados-Deodápolis), além de diversas outras rodovias e estradas em toda extensão de nossa malha rodoviária.





O objetivo desta operação é ampliar a presença policial militar em pontos e horários sensíveis, priorizando diuturnamente a segurança dos usuários das rodovias, com o enfrentamento à embriaguez ao volante e a fiscalização de ultrapassagens proibidas.





Serão utilizadas 15 equipes volantes distribuídas estrategicamente em pontos de interesse em todo os estado e 12 bases fixas de fiscalização. Ao todo 50 policiais militares rodoviários estarão envolvidos diariamente no policiamento de carnaval.





Dicas de Segurança





Para uma viagem segura, a Polícia Militar Rodoviária orienta os usuários das rodovias estaduais a respeitarem os limites de velocidade, manterem distância de segurança em relação aos demais veículos, ultrapassar apenas quando houver plenas condições de segurança e não desviar a atenção do trânsito enquanto dirige.





É fundamental planejar a viagem, buscando evitar os horários de pico.





Dirigir cansado ou com sono aumenta o risco de o motorista cometer erros. A cada três ou quatro horas de viagem, é recomendável uma pausa para descanso ou revezar a direção do veículo. Após curtir as festas de carnaval descanse antes de pegar a estrada.





Não se esqueça de que álcool e direção não se misturam e que, além de ser proibida, a ingestão de bebidas alcoólicas para quem está no volante aumenta em 400% a chance de a pessoa se envolver em um acidente automobilístico.





Em caso de emergências ou de informações ligue 198, gratuitamente, e fale com a PMR.





Assessoria de Comunicação Social - BPMRv