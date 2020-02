Com obras de R$ 29 milhões, 241 casas serão entregues em duas cidades

Também serão entregues obras de pavimentação com drenagem, sinalização viária e calçamento e acessibilidade

Casas populares vão beneficiar mais de 140 famílias em Ivinhema. Obras habitacionais e de infraestrutura urbana que somam mais de R$ 29 milhões serão entregues pelo governador Reinaldo Azambuja nesta terça-feira (18) em Ivinhema e Sete Quedas. Na ocasião, serão lançadas novas ações do governo.





Em Ivinhema, distante 282 quilômetros de Campo Grande, as obras que serão entregues hoje no município somam R$ 16 milhões. Serão inauguradas 91 casas no Residencial Vitória; 50 moradias no Residencial Nelito Câmara; e a obra de pavimentação com drenagem da Avenida Joaquim Bernardes do Santos e de ruas adjacentes.





Já em Sete Quedas, distante 471 quilômetros da Capital, o governador vai entregar investimentos que ultrapassam os R$ 13 milhões. Parte deles contempla as 100 casas do Residencial Iporã I e II. Além das moradias, será inaugurado a obra de infraestrutura urbana na Rua Barão do Rio Branco (e adjacentes); a obra de pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais, sinalização viária, calçamento e acessibilidade nas Ruas Sadi, José Silva, Perpétuo Socorro (parte) e Saidi Saifeddini; e as obras de implantação do laboratório e da Estação de Tratamento de Água metálica da Sanesul.





Mais investimentos



Nas duas cidades, Reinaldo Azambuja lança novas ações de governo. Em Sete Quedas será autorizada a licitação para asfaltar a Avenida Iporã, que dá acesso ao aeroporto, e a licitação para implantação de uma estação de tratamento de esgoto. Já em Ivinhema será autorizado o início da obra de pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais nos bairros Guiraí, Jardim Vitória (parte 3), Itapoã (parte 2) e Água Azul.





Por: Viviane Oliveira