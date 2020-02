Militar da reserva e dentista são presos com pornografia infantil

Em sexta fase, ação cumpre mandados em 12 estados brasileiros e outros quatro países

Presos foram levados para a Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente ©Bruno Henrique

Em quatro cidades de Mato Grosso do Sul ocorrem nesta terça-feira (18) a Operação Luz da Infância 6, contra a divulgação de conteúdo relacionado ao crime de exploração sexual contra crianças e adolescentes. Nestes municípios estão sendo cumpridos cinco mandados de busca e apreensão. Um militar da reserva do Corpo de Bombeiros e um dentista foram presos.





Em Campo Grande os mandados são cumpridos pela Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca), “com base em elementos informativos coletados em ambientes virtuais com indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva”, segundo nota da Polícia Civil.





A força-tarefa envolve policiais de 12 estados brasileiros, além de agentes da Colômbia, Estados Unidos, Paraguai e Panamá, que cumprem, simultaneamente, mandados de busca e apreensão. Nesta sexta fase estão sendo cumpridos, no Brasil e nos quatro países, 112 mandados de busca e apreensão de arquivos com conteúdo relacionado ao crime de exploração sexual contra crianças e adolescentes.





Conforme a polícia, a Operação Luz na Infância 6 conta com a colaboração da Embaixada dos Estados Unidos no Brasil, por meio da Adidância da Polícia de Imigração e Alfândega, em Brasília (DF), que oferece cursos, compartilha boas práticas e capacitações que subsidiaram as cinco fases anteriores da operação.

Policiais civis prenderam suspeitos na manhã desta terça-feira ©DIVULGAÇÃO





