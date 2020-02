BATAGUASSU| Com novo presidente, Câmara Municipal aprova quatro projetos durante Sessão Ordinária

Sob o comando do novo presidente Mauro de Souza (Maurício do XV) após decisão judicial e nova eleição, a Câmara de Vereadores de Bataguassu aprovou ontem, dia 17 de fevereiro, durante Sessão Ordinária, quatro projetos de Lei de autoria do Poder Executivo. Indicações dos vereadores também foram apreciadas na data.





Conforme a pauta, foram deliberados os Projeto de Lei nº 0012-2020, que autoriza a revisão geral de vencimentos dos servidores públicos da Prefeitura Municipal de Bataguassu-MS, referente ao ano de 2020 e dá outras providências (5%)"; Projeto de Lei do Executivo nº 0013-2020, que autoriza o Executivo Municipal a reajustar o valor do vale alimentação dos servidores públicos da Municipal de Bataguassu-MS e dá outras providências (R$ 250); e Projeto de Lei nº 0014-2020, que autoriza a revisão geral de vencimentos dos servidores do magistério da Prefeitura Municipal de Bataguassu-MS na data base de 2020 e dá outras providências (12.84%)". Todos foram aprovados por unanimidade na data.





Houve ainda a aprovação por unanimidade do Projeto de Lei nº 011-2020, que autoriza o Executivo Municipal a disponibilizar a permissão de uso do Centro de Eventos "João Leme" à Associação Moto Clube Clã da Liberdade para a realização do evento festivo ao 1º Aniversário da Associação, que ocorrerá de 8 a 10 de maio.





Na palavra livre, os vereadores parabenizaram os servidores públicos pela conquista do reajuste salarial.





Serviço





A 3ª Reunião Ordinária será realizada na próxima sexta-feira, dia 21 de fevereiro, às 10 horas (horário de Brasília) devido o feriado de Carnaval. A Câmara de Vereadores de Bataguassu fica localizada na rua Recanto, 82, no bairro Jardim Santa Luzia.