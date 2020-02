Campo Grande é uma das 59 cidades do mundo mais arborizadas

O recebimento do selo “Tree Cities of the World” foi anunciado pelo senador Nelsinho Trad (PSD/MS) na tribuna e ganhou elogio da senadora Simone Tebet (MDB/MS) pela sua atuação como prefeito na Capital

O senador Nelsinho Trad (PSD/MS) ocupou a tribuna nesta terça-feira para divulgar que Campo Grande foi reconhecida no início deste mês como uma das 59 cidades do mundo com o selo “Tree Cities of the World” (Cidades Arborizadas do Mundo) pela Arbor Day Fondations. “Essa é a maior organização não governamental do mundo da área de arborização urbana, com sede nos Estados Unidos. É um dos reconhecimentos mundiais mais importantes porque também é avaliado pela Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura (FAQ). Campo Grande foi a única capital do Brasil a receber o selo, e entre as cidades brasileiras, se junta a São Carlo (SP)”, comentou o senador.





Segundo o parlamentar campo-grandense, esse tipo de “selo” concedido às cidades existe desde 2018, e depois de ter se candidato, Campo Grande teve que atender a rigorosos quesitos. “Um conselho específico para a arborização; lei especial de manejo e conservação de árvores e florestas; inventário das árvores e um Plano Diretor de Arborização; espaço no orçamento anual para o setor de arborização e floretas e uma data comemorativa anual que tenha o poder de mobilizar a população sobre a conservação das florestas e o meio ambiente”, explicou o senador.





A condecoração para Campo Grande deixou o senador orgulhoso por esse reconhecimento, porque promoveu ações específicas para garantir a qualidade da arborização de Campo Grande e a preservação das nossas árvores que culminaram com este selo. “Criamos o Plano Diretor de Arborização Urbana (PDAU), em março de 2009, e também a Lei Complementar Municipal N°.184/2011, que dispõe sobre o Plano Diretor de Arborização Urbana do município de Campo Grande”, recordou.

O senador lembrou ainda que, na época, eram 153.122 árvores nas vias urbanas da cidade. “Inauguramos o Viveiro Flora Do Cerrado em 21/09/2010 para atender a demanda de arborização da Prefeitura em praças, passeios públicos, nascentes e doação à população”, disse o senador.





As áreas verdes em Campo Grande no fim da gestão de Nelsinho Trad tiveram crescimento de 69 para 323 hectares e foi feito o plantio de mais de 10 mil árvores em um ano através do projeto Via Verde. Durante o discurso do senador Nelsinho Trad, a senadora Simone Tebet (MDB/MS) pediu licença para dar parabéns ao parlamentar e chamá-lo “prefeito Nelsinho Trad” pelas ações em favor do meio ambiente e, também, recordou com saudosismo de outros prefeitos e destacou a atuação do atual prefeito Marquinhos Trad. “Quero cumprimentar a todos vocês que souberam cuidar da Cidade Morena e como gestores colocaram a conscientização ambiental nas escolas”, destacou a senadora Simone Tebet.

No fim do discurso, o senador Nelsinho Trad agradeceu a senadora Simone Tebet e se emocionou ao prestar homenagem ao trabalhador Antônio de Andrade, que cuidava do viveiro em Campo Grande. A capacidade de produção do viveiro era de aproximadamente 1 milhão de mudas por ano, em 5.000 m². “Só eu sei o quanto esse homem é dedicado ao viveiro, Seu Antônio merece a coroa que Campo Grande acaba de conquistar”, enfatizou o senador Nelsinho Trad.









