COXIM| Nona edição da Trilha Pantanal trará jipeiros de 14 estados do Brasil

Aventureiros irão atravessar vazantes e atoleiros, além de curtir as paisagens do Pantanal do Paiaguás. Festa começa na próxima quinta-feira (20).

Nona edição da Trilha Pantanal Coxim começa na próxima quinta-feira (20) ©Silas Ismael Na próxima quinta-feira (20), a cidade de Coxim, a 255 quilômetros de Campo Grande, receberá a nona edição da Trilha Pantanal Coxim (conhecida também como TPC). Jipeiros de 14 estados do Brasil irão atravessar vazantes e atoleiros, além de passarem pelas paisagens do Pantanal do Paiaguás, no noroeste de Mato Grosso do Sul.





A festa na cidade começará na Praça da Antiga Concha Acústica, onde ocorrerão shows musicais com a banda Muchileiros e casa Baffo de Onça e Dai Vaz. No local haverá exposição dos veículos off road, praça de alimentação e parquinho para as crianças. A entrada será gratuita e para todos os públicos.





Na manhã seguinte, os jipeiros partem para o Pantanal do Paiaguás. O organizador do evento, Aristol Cotini, explicou, em entrevista à prefeitura de Coxim, que todo o trajeto tem cerca de 500 quilômetros e é demarcado previamente, com consenso dos proprietários rurais.





O evento também marca uma expectativa de melhora na economia do município, com o setor empresarial ansioso para a chegada dos turistas. Mais de 200 pessoas devem participar diretamente da Trilha. Os shows que marcam a abertura da TPC devem começar a partir das 19h desta quinta-feira (20), na Praça da Antiga Concha Acústica, em Coxim.

©Silas Ismael





