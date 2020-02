BATAGUASSU| Prefeitura convoca 323 candidatos aprovados em concursos públicos

Um balanço divulgado pelo Prefeitura de Bataguassu esta semana mostra que 323 candidatos aprovados em concursos públicos realizados nos anos de 2015 e 2018 foram convocados pela atual administração municipal e tomaram posse de seus cargos até o início deste mês.





Ontem, dia 3 de fevereiro, seis nomeações de servidores - as últimas referentes ao concurso público desenvolvido pela Prefeitura em 2015 foram realizadas. Os servidores atuarão nas Secretarias Municipais de Educação e Cultura (3 professores de Educação Infantil) e de Saúde (um Agente de Endemias e um Farmacêutico). Uma merendeira também tomou posse na data.





Segundo o prefeito de Bataguassu, Pedro Arlei Caravina (PSDB), a realização dos concursos públicos cumpriu com uma demanda judicial e teve como objetivo garantir que os cargos da administração municipal fossem ocupados por servidores concursados. "Tratamos com transparência e de forma legalista a questão de concursos públicos, o que demostra a responsabilidade da gestão com o servidor efetivo, conforme manda a lei", disse ele, que é presidente da Assomasul.





Em 2015, o primeiro concurso público realizado pela Prefeitura disponibilizou 185 vagas para cargos em Nível Fundamental Completo, Médio e Superior. Um total de 2.806 candidatos participaram das provas. Já em 2018, foram ofertadas 41 vagas em diversas áreas para atendimento da administração municipal.

Por: Bianca Lima