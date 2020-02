TCE-MS participa de sessão de abertura do ano legislativo

©Mary Vasques

O presidente do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul Iran Coelho das Neves, participou na manhã desta terça-feira, 4 de fevereiro, da sessão solene que marcou o retorno dos trabalhos na Assembleia Legislativa. O evento aberto ao público contou ainda com a presença do governador do Estado, autoridades de diversas instituições públicas e os deputados estaduais.





Para o presidente Iran Coelho das Neves, a presença do Tribunal de Contas na solenidade demonstra a importância da interação entre os poderes. “Temos um compromisso com o poder executivo, e também com o poder legislativo em sermos colaboradores do governo, e na área do controle externo, não abrimos mão de nossa prerrogativa que é fiscalizar em sua plenitude, mas sempre com o espírito colaborativo com os Poderes”.





O presidente da Assembleia Legislativa Paulo Corrêa destacou que o trabalho realizado em parceria da Casa de Leis com o TCE-MS e demais poderes tem sido preponderante em sua administração. “Temos trabalhado em conjunto com o Tribunal de Contas e os demais poderes de forma interdependente e independente também. E vemos que o TCE tem buscado trabalhar junto aos gestores públicos, de forma mais educativa do que punitiva, construindo uma relação harmônica e permitindo mais transparência e celeridade nas ações”.





No pronunciamento de abertura o governador Reinaldo Azambuja manifestou reconhecimento e agradecimento a preciosa colaboração dos demais Poderes como fator decisivo para o bom desempenho da gestão do Estado. “Conseguimos cumprir todas as nossas obrigações e ainda avançar mais: alcançamos o patamar de 4o estado que mais investe no País. E há, hoje, investimentos nossos espalhados por cada um dos 79 municípios”.





Cumprindo as formalidades da sessão solene de abertura do ano Legislativo o governador Reinaldo Azambuja fez a entrega do Plano Plurianual.





Por: Olga Mongenot