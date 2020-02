Deputado Lucas de Lima volta aos trabalhos legislativos focado na preservação do meio ambiente

Deputado Estadual Lucas de Lima durante a sessão de abertura dos trabalhos legislativos

O Deputado Estadual Lucas de Lima (Solidariedade) voltou do recesso e participou da sessão de abertura dos trabalhos legislativos referentes ao ano de 2020, o governador do Estado, Reinaldo Azambuja (PSDB) também esteve presente.





A solenidade começou pontualmente as 08h45 desta manhã, e seguiu o rito tradicional. O Governador passou por revista à tropa da Polícia Militar na rampa que dá acesso à Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS).





Em seguida, junto aos Deputados Estaduais e ao Presidente de Casa de leis, Paulo Correa (PSDB), o Governador participou do hasteamento das bandeiras, com os hinos do Brasil, de Mato Grosso do Sul e de Campo Grande.





Neste ano, o foco do Deputado Lucas de Lima, será em combater o desmatamento, diminuir o IPVA e o ICMS sobre o Gás Natural Veicular (GNV) e os maus tratos aos animais.





ASSECOM