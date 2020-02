BATAGUASSU| Prefeitura contabiliza participação de 15 mil foliões durante Batafolia 2020

Quinze mil foliões estiveram em Bataguassu participando da edição 2020 do tradicional Batafolia, realização da Prefeitura e Nossa Lar Abrigo de Idoso com apoio do Governo do Estado.





O evento, que contou com quatro noites de festa realizada no Parque da Juventude "Fernando Barbosa da Silva" além do concurso de blocos recebeu visitantes de municípios e Estados vizinhos, consagrando o Carnaval de Bataguassu como um dos melhores da região.





Ontem, dia 25 de fevereiro (terça-feira de Carnaval), a tradicional matinê encerrou a programação do Batafolia 2020, no Centro de Eventos "João Leme".





A atividade voltada para o público infantojuvenil e também para adultos contou com animação da Banda Metropoli by Poppi, que trouxe para a folia muita música, personagens infantis e brincadeiras.





Adereços, fantasias, pintura em rosto e pintura em cabelo foram oferecidos de forma gratuita aos que prestigiaram o evento. Houve também participação da Turma do Paçoca na folia.





O prefeito de Bataguassu, Pedro Arlei Caravina (PSDB) avaliou o evento de uma forma geral como um grande sucesso. “O Batafolia tem se consagrado como um dos melhores carnavais da região, atraindo sempre um grande público e trazendo movimento para o comércio e gerando economia para o município", comentou o gestor.





Caravina agradeceu o empenho das equipes da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Polícia Civil, Conselho Tutelar e Secretarias Municipais através dos servidores públicos que estiveram engajados na organização da festa. "Agradeço ainda a parceria do Nosso Lar Abrigo de Idosos pela realização do evento além do Governo do Estado pela destinação de recursos", completou.





O gestor, que é presidente da Assomasul lembrou ainda que no período, conforme a Polícia Militar, não houve registros de ocorrências ou qualquer outra confusão. "Nosso Carnaval é pensado para que as famílias curtam a folia com paz e alegria. Estamos contentes com os resultados positivos”, frisou ele.





Foram responsáveis pela animação do Batafolia 2020, as Bandas Santa Mônica, Kaçamba, Metropolitan e Thimbahia. A matinê, por sua vez, foi comandada pela Banda Metrópole by Poppi.





Sobre o concurso de blocos carnavalescos que contou com a participação dos grupos "Os Puros", “Turma do Danone” e “Os Maladeza”, Caravina lembra que o resultado será divulgado, provavelmente, na próxima sexta-feira, dia 28 de fevereiro.