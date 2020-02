Número do usuários de planos de saúde diminui

Com a redução do número de usuários de planos de saúde para pessoa física, os planos empresariais podem ser uma alternativa mais acessível.





Com o reajuste dos planos de saúde acima do índice da inflação nos últimos anos, os usuários de planos de saúde diminuíram devido aos novos valores aplicados que em alguns momentos se tornam inviáveis.





Nos últimos 5 anos, mais de 3,4 milhões de pessoas deixaram de ter esse benefício quando se trata do plano para pessoa física. Por outro lado, os planos empresariais e coletivos por adesão apresentaram um leve alta.





Somente em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, nos últimos 3 anos mais de 72 mil pessoas deixaram de utilizar o plano de saúde e passaram a contar apenas com o SUS.





Já no interior do estado se vê um movimento diferente. Mais de 6,5 mil pessoas passaram a utilizar a assistência médica.





Essas mudanças podem ser devido a valores mais acessíveis no interior com uma mensalidade que cabe no orçamento.





Entretanto, essas regras são válidas para os planos para pessoas físicas. Quando se trata de planos de saúde empresariais ou coletivos por adesão é possível encontrar valores mais acessíveis.





Como os usuários de planos de saúde podem pagar menos





Uma alternativa para conseguir ter um plano de saúde mais barato é contando com um plano empresarial.





As organizações precisam disponibilizar esse serviço para seus colaboradores e devem ver isso como um investimento, pois conseguem retorno.





Dentre as vantagens de ofertar um serviço de assistência médica está a redução do absenteísmo, colaboradores mais motivados e atração dos melhores talentos do mercado.





As empresas podem ainda repassar parte do valor para seus colaboradores por meio da coparticipação, dessa forma todos saem ganhando.





Uma vantagem é que no MS é possível encontrar planos de saúde com valores mais acessíveis do que em outros estados do sudeste, como os planos de SP ou do RJ.





Em MS, um plano empresarial da Bradesco Saúde para a faixa de 0 a 18 anos pode ser encontrado a partir de R$ 186,66. Já para a maior faixa etária, acima de 59 anos, o valor vai para R$ 1.119,99.





No estado de SP, um plano similar da Amil, sai a partir de R$ 282.56 para a menor faixa e chega a R$ 1687.16 na maior.





A mesma situação se repete no RJ, os valores também são mais elevados para quem utiliza a Amil. Nesse caso o valor vai de R$ 215.30 a R$ 1285.56.





É possível encontrar planos de menores valores dos que os apresentados nesse situação, entretanto, consideramos grandes operadoras de plano de saúde empresarial no Rio de Janeiro , São Paulo e Mato Grosso do Sul com cobertura nacional.





Se a sua empresa deseja cuidar melhor dos colaboradores sem gastar muito, é possível fazer uma pesquisa de outras opções que sejam mais acessíveis, porém, com coberturas e serviços mais restritos.





Com essa situação é possível perceber que ter um plano de saúde empresarial no MS ainda é mais barato do que em outros estados e as empresas podem disponibilizar esse benefício a seus colaboradores evitando que o número de usuários de planos de saúde continue a diminuir e esses dependam do sistema público de saúde.





Por Jeniffer Elaina, do PlanodeSaude.net .