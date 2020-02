BATAGUASSU| “Dia D” de vacinação contra o sarampo registra mais de 300 atendimentos no Município

Campanha prossegue em todo País até o dia 13 de março

©DIVULGAÇÃO Dados divulgados pela Secretaria Municipal de Saúde mostram que mais de 300 atendimentos foram realizados durante o “Dia D” de vacinação contra o sarampo promovido no último sábado, dia 15 de fevereiro, em Bataguassu.





De acordo com a coordenadora municipal de Saúde, Paula Romão Dias, durante todo o dia, houve grande procura por imunização. Cadernetas de vacinação foram avaliadas pelos profissionais de saúde para verificar a condição vacinal e a necessidade de imunização.





No total, 153 pessoas foram imunizadas contra o sarampo (público-alvo de 5 a 19 anos).





Na data, foram prestadas ainda orientações sobre saúde bucal (escovação, uso do fio dental e outras informações) por parte da equipe odontológica do município.





Campanha





A campanha de vacinação contra o sarampo prossegue em todo País até o dia 13 de março.





A vacina está disponível em todas as unidades de saúde de Bataguassu, em horário normal de atendimento e é gratuita.





No Distrito de Nova Porto XV, a imunização pode ser feita na unidade de saúde local (ESF “Emiko Resende”), que funciona das 7 às 21 horas (horário de Brasília).





É importante no ato apresentar a caderneta de vacinação para confirmar as doses, sendo que o público-alvo da campanha do sarampo que tiver duas doses registradas, não precisa se imunizar novamente.





Além do sarampo, a Secretaria Municipal de Saúde está promovendo a imunização de Triviral, HPV (Meninos e meninas com idade de 9 a 14 anos); Meningocócica C (Adolescentes de 11 a 14 anos); e Febre Amarela (crianças com 9 meses e reforço para crianças com 4 anos; adultos com idade até 59 anos e que não possuam nenhuma dose da vacina registrada na carteira de imunização).





ASSECOM