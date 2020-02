BATAGUASSU| Clube da Melhor Idade retoma atividades

Os encontros semanais dos idosos atendidos pelo Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) da Melhor Idade foram retomados ontem, dia 4 de fevereiro, em Bataguassu. A ação é da Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Políticas para Mulheres.





De acordo com a coordenadora do SCFV, Maria Passos, mais de 120 idosos estiveram presentes na primeira reunião do ano, que contou com atividades recreativas além do tradicional café da tarde.





A secretária municipal de Assistência Social, Trabalho e Políticas para Mulheres, Regina Duarte de Barros Dovale, presente no ato, desejou boas vindas aos idosos.





Acompanharam a atividade, a educadora física Graciele Liberato, as técnicas de referência e demais servidores da pasta; a professora de dança, Cristiane Santos e o secretário municipal de Educação e Cultura, Fábio Eduardo da Silva.





CLUBE





Desde 2018, os idosos atendidos pelo serviço de convivência participam diariamente de atividades que são desenvolvidas na sede do Clube da Melhor Idade “Florentino da Silva”, que fica localizado na rua Lírio HG Mussi, no bairro Residencial Modelo.





No Distrito de Nova Porto XV, os atendimentos acontecem na sede do Cras I. Os encontros serão retomados nas próximas semanas.









Por: Bianca Lima