Na 1ª sessão de 2020, deputado Renato Câmara cobra melhorias para quatro escolas em Dourados

Deputado Renato Câmara solicitou investimentos nas escolas Floriana Lopes (Izidro Pedroso), Ramona da Silva Pedroso (Jardim São Pedro), Abigail Borralho (Jardim Climax) e Presidente Vargas (Centro) e a instalação de redutores de velocidade na antiga Linha do Potreirito ©DIVULGAÇÃO

Na primeira sessão ordinária de 2020, o deputado estadual Renato Câmara (MDB) apresentou nesta quarta-feira (5) cinco indicações na Assembleia Legislativa. Ao governo do Estado, o deputado solicitou importantes investimentos para a área da educação em Dourados, incluindo a reforma de instalações físicas, compra de equipamentos e melhorias em quatro escolas estaduais em Dourados.





Os pedidos encaminhados pelo emedebista ao executivo estadual incluem as escolas Professora Floriana Lopes (Izidro Pedroso), Ramona da Silva Pedroso (Jardim São Pedro), Abigail Borralho (Jardim Climax) e Presidente Vargas (Centro).





Para a Escola Estadual Professora Floriana Lopes, Renato Câmara solicitou à SED (Secretaria Estadual de Educação) a compra e instalação de aparelhos de ar condicionado para atender as salas de aula. “A compra destes aparelhos é um antigo pedido da direção da escola. Sabemos que o intenso calor, principalmente no verão, causa um grande desconforto, provocando déficit de atenção nos alunos e, consequentemente, atrapalha o processo de aprendizado. No total, a escola necessita de 13 aparelhos ar-condicionado. Estamos atuando para que a comunidade escolar seja atendida nesta importante demanda”, disse o deputado.





Já para a Escola Estadual Ramona da Silva Pedroso, o deputado cobrou, em regime de urgência, do governo do Estado a construção de calçamento em todo o entorno da instituição educacional, incluindo a instalação de uma pista de caminhada. “Trata-se de uma região com grande densidade populacional, que sofre com a inexistência de uma área pública destinada para a prática esportiva. A construção da calçada no entorno da escola vai proporcionar maior segurança no trânsito aos alunos, além de propiciar aos moradores da região um local adequado para prática da caminhada, corrida e outras atividades físicas”, justificou.





No caso da Escola Estadual Abigail Borralho, Renato Câmara cobrou a reforma geral do prédio. “É uma das escolas mais antigas de Dourados e que há bastante tempo não recebe nenhum tipo de reforma. Segundo relatos da comunidade escolar, a pintura da escola encontra-se bastante danificada e os banheiros estão em situação precária. Ainda há a necessidade da construção de um banheiro adaptado para garantir a acessibilidade aos alunos e funcionários portadores de deficiências. Estamos atuando, junto a SED, para que esse nosso pedido seja atendido e a comunidade da escola Abigail Borralho possa ser presenteada o mais breve possível com essa reforma. São investimentos importantes e necessários para que a escola possa melhor atender aos alunos, bem como oferecer melhor suporte e qualidade de ensino a todos”, destacou o deputado.





Outra demanda encaminhada por Renato Câmara ao Estado atende a comunidade da Escola Presidente Vargas, uma das mais antigas e tradicionais de Dourados. Neste caso, o deputado cobrou, em caráter de urgência, o conserto do elevador adaptado existente instituição de ensino. “A Escola Presidente Vargas foi totalmente reconstruída há pouco tempo, no entanto, esse problema do elevador já se arrasta há mais de dois anos. Atualmente, os alunos portadores de necessidades especiais estudam em salas de aulas localizadas no térreo, porém na ocorrência atividades no 1º andar, eles não podem participar por não ter como se deslocar de um andar para outro em virtude do não funcionamento do elevador adaptado. Esperamos que a SED seja sensível a esse nosso pedido, como forma de assegurar o direito à acessibilidade dos alunos”, concluiu.





REDUTOR DE VELOCIDADE





Além das melhorias na educação, Renato Câmara também apresentou indicação solicitando ao governo do Estado a implantação de redutores de velocidade, na Avenida Gelcy Maria Teixeira Marcondes, popularmente conhecida como Linha do Potreirito, na região da Vila São Brás.









Por: Henrique de Matos