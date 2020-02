Sem helicóptero, ex-prefeito baleado segue de ambulância para Dourados

Dirceu Lanzarini deve ser atendido pelo Hospital do Coração, na segunda maior cidade de MS

Dirceu sendo colocado na ambulância para ser transferido a Dourados ©Moreira Produções

O ex-prefeito de Amambai e atual secretário da Casa Civil do Governo de Mato Grosso do Sul, Dirceu Lanzarini, está sendo transferido de ambulância para o Hospital do Coração, em Dourados, distante 120 quilômetros da cidade onde o crime aconteceu. Dirceu está em estado grave depois de ser atingido por tiros de arma de fogo na cabeça.





Segundo informações preliminares, a família de Dirceu tentou um helicóptero para transportar o político, devido a gravidade dos ferimentos, mas como o aeronave não chegaria a tempo, a transferência está sendo feita por ambulância.





Ele saiu de Amambai por volta de 11h30 e deve chegar até 12h30 em Dourados. Ainda conforme informações preliminares, o suspeito do crime ainda não foi preso e a Polícia Civil está em diligências. O suspeito do atentado seria um ex-funcionário da propriedade de Dirceu.





Eles teriam tido uma discussão, quando o homem sacou a arma e atirou. O genro do ex-prefeito estava no local e foi atingido por um tiro no pescoço, mas teria sido de raspão e estava consciente e orientado. Foi o genro quem socorreu Dirceu.





Por: Renata Volpe

*Colaboraram Patrícia Dapper e Sidney Bronka