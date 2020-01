TRÊS LAGOAS| Profissionais da Saúde recebem treinamento para melhorar atendimento e diagnóstico de Dengue

A Secretaria Municipal de Saúde de Três Lagoas (SMS), por meio da setor de Vigilância Epidemiológica, realizou na manhã desta quinta-feira (30) na Unidade de Pronto Atendimento (UPA), a capacitação de manejo clínico e diagnóstico para Dengue com mais de 60 profissionais da saúde.





O treinamento, segundo recomendações do Ministério da Saúde, teve como objetivo orientar os profissionais como diagnosticar e tratar a Dengue.





De acordo com a Enfermeira responsável pela Vigilância Epidemiológica, Adriana Louro Spazzapan, o objetivo do treinamento, que é dado todos os anos aos médicos, enfermeiros e profissionais que atendem a farmácia e laboratório da Unidade, é melhorar o atendimento aos pacientes com suspeita de Dengue.“Todos os anos profissionais médicos e enfermeiros recebem treinamento para Dengue, com o principal intuito de melhorar a qualidade do atendimento”, disse.

Este ano o treinamento foi realizado pelos doutores infectologistas, Delso do Nascimento para os profissionais do período noturno e Franciele Garcia do Nascimento para os matutinos.





“O setor de Vigilância Epidemiológica, por meio da Diretoria de Vigilância em Saúde, convidou os dois infectologistas para fazerem todas estas orientações aos profissionais”, explicou.





Segundo Adriana, os profissionais da saúde das Unidades Básicas da Cidade já estão treinados e os dos hospitais em breve também serão.





“Começamos com as Unidades de Saúde, depois UPA e por fim os Hospitais, indo do atendimento mais básico ao complexo. Estamos só aguardando uma disponibilidade de agenda para que possamos fazer esse treinamento nos hospitais agora, mas ele acontecerá”, finalizou.





ASSECOM