5 peças neon que continuam bombando

Vibrantes, luminosas e cheias de personalidade, as cores neon destacam qualquer produto.

De tempos em tempos a moda traz de volta tendências inusitadas e, na primavera-verão 2020, o neon é uma delas. Há resistência por parte de algumas pessoas devido à extravagância e à casualidade impressas em peças nessa saturação, no entanto, é inegável que ele tem tudo a ver com o calor e a agitação do verão.





Há alguns anos, a moda neon também invadiu os armários, mas não só eles. As unhas neon e maquiagens se tornaram muito populares entre o público feminino. E, pensando nisso, fizemos uma seleção com 5 produtos neon que estiveram em alta e, certamente, retornarão com tudo nesse período. Confira!





1. Trajes de banho





As cores fluorescentes e intensas combinam perfeitamente com o clima de verão, piscina e cachoeira e foram um sucesso em produtos de moda praia, como biquínis, maiôs e sungas.





Essas peças por si só chamam bastante atenção, entretanto, há modelagens que podem tanto torná-las ainda mais marcantes, como também mais discretas, para quem não curte ser o centro das atenções.





Nessa estação, se a intenção for causar, aposte em biquínis ou maiôs cavados, com babados ou amarrações, e sungas estampadas.





Mas, caso você seja mais tímido, aposte em peças estampadas que combine as cores em neon com outras cores menos vibrantes. Dessa forma, você estará na moda e não sairá da sua zona de conforto.





2. Calçados





A tendência neon foi tão forte que invadiu até mesmo os sapatos e, além disso, a cor fluorescente não estava presente somente em detalhes, mas sim na peça inteira.





Optar por um calçado neon é correr um risco, pois ele pode tanto elevar o nível da sua produção, quanto estragar completamente o look. Porém, para não errar nessa estação, há algumas dicas básicas a serem seguidas quando for usá-lo.





Primeiramente, é preciso compor o visual com base no sapato, ou seja, escolhê-lo antes das outras peças, pois, dessa maneira, será mais fácil fazer as escolhas certas.





No entanto, por mais que essa também seja uma opção viável, você não precisa se limitar a escolher somente roupas em tons neutros quando usar neon nos pés, basta criar uma paleta de cores que conversem entre si.





Ainda, há a opção de criar um look monocromático, todo em neon. Decerto, é uma alternativa extravagante que não deve ser utilizada em qualquer ocasião, porém também é a mais fashionista e estilosa.





Para os homens, como o neon está mais presente nos tênis, não há muito erro, visto que não é preciso que o calçado combine com as outras peças de roupa.





3. Brincos





Os brincos neon também foram muito utilizados há um tempo, e, por ser uma peça menor, além das cores extravagantes, também eram usados materiais irreverentes em suas produções, como franjas e aplicações.





Optar por acessórios fluorescentes é uma ótima escolha para quem ainda não se sente seguro para se jogar na tendência neon, mas não quer ficar fora de moda.





Um brinco nesse tom transforma o look e deixa o rosto mais vivo e alegre, especialmente quando combinado a uma bela maquiagem em cores semelhantes.





Há inúmeras opções, desde as mais discretas, como pequenas bolinhas, até as mais extravagantes, como argolas assimétricas. E, por ser um item pequeno, dificilmente ao escolhê-lo você cometerá grandes erros. É uma excelente aposta!





4. Bolsas





As bolsas neon, especialmente com transparência, estouraram há menos tempo do que os demais produtos citados. Entretanto, antes disso, as bolsas em tons fluorescentes já haviam feito muito sucesso e não somente entre as mulheres.





Além das bolsas de ombro e mão, as cores fluorescentes também estão presentes em mochilas, necessaires, pochetes, bolsas de academia, etc. Sendo muito populares, inclusive, na prática de esportes.





A bolsa neon é um acessório muito poderoso, capaz de levantar qualquer look basiquinho, trazendo muita personalidade e estilo.





Porém, por ser uma peça muito marcante, é melhor que seja reservada para ocasiões mais especiais, para não enjoar. Diferentemente de mochilas, pochetes e necessaires, que podem tranquilamente fazer parte da sua rotina.





5. Chapéus





Por último, os chapéus — que por si só já são a cara do verão — ganharam um toque especial com os tons em neon, seja na peça inteira ou em apenas algumas áreas, e se tornaram moda em looks praianos, dos mais chiques aos mais casuais.





Por ser um item mais voltado para a proteção contra os raios solares e muitos não terem o costume de usá-lo, pode não ter sido tão popular quanto os outros. Entretanto, os fashionistas utilizaram bastante, o que fez sua popularidade crescer.





Chapéus, como bonés e viseiras, são bons acessórios para se jogar nas cores fluorescentes, sobretudo na praia, onde é possível montar um look monocromático sem muitas preocupações.