TRÊS LAGOAS| Participação da população no Programa IST/AIDS na Comunidade é visto como positivo por coordenador

Cerca de 160 testes rápido para HIV Sífilis e Hepatites B e C foram realizados nesta quarta-feira (30) na ação preventiva do Programa IST/AIDS na Comunidade realizada na Praça Senador “Ramez Tebet”, em Três Lagoas.





Segundo o coordenador do Programa Municipal IST/Aids/HIV/TL, Farildo de Oliveira Silva, foram diagnosticados no local quatro sífilis positiva e uma hepatite C positiva, cujos pacientes já foram encaminhados para a equipe responsável.





Para Farildo, a ação foi bem positiva. “Tínhamos no local enfermeiro, farmacêutica, técnicos administrativos e médicos infectologista. Acreditamos que nos próximos meses a procura será ainda melhor por parte da população que poderá contar com nossos serviços”, disse.





Programa





O projeto tem como objetivo realizar, mensalmente, ações preventivas nas praças e logradouros (de significativa e ampla circulação) do município, prestando informações para a comunidade sobre as IST’s, formas de prevenção/tratamento, características gerais e acesso ao programa, e principalmente, ofertando testes rápidos para HIV, Sífilis, Hepatite B e C.









ASSECOM